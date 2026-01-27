Sicurezza la proposta | Gabbiotti per le forze dell' ordine a Sacrario San Faustino e piazza della Rocca
La proposta di installare gabbiotti nelle aree di Sacrario, San Faustino e piazza della Rocca mira a rafforzare la sicurezza cittadina. Matteo Achilli, consigliere comunale di Viterbo, sottolinea l'importanza di azioni concrete per un controllo più efficace del territorio, rispondendo alle esigenze di tutela e prevenzione. L'iniziativa si inserisce in un percorso volto a garantire un ambiente più sicuro per tutti i residenti.
“La sicurezza dei cittadini non può restare uno slogan, ma deve tradursi in azioni concrete”. Parte da qui l'intervento di Matteo Achilli, consigliere comunale di Viterbo del gruppo Fratelli d'Italia, che chiede misure strutturate per il controllo del territorio, alla luce degli episodi che si.🔗 Leggi su Viterbotoday.it
Approfondimenti su Viterbo Forze dell Ordine
Mercatino dell'antico a piazza della Rocca e San Faustino
Notte di San Silvestro in sicurezza. Il grazie dell’assessore Bartolomei: "A tutte le forze dell’ordine"
La notte di San Silvestro in Piazza Santa Maria si è svolta in modo sicuro e ordinato.
Ultime notizie su Viterbo Forze dell Ordine
Sicurezza, la proposta di Fd’I:: Potenziare il nucleo anti degradoCome Fratelli d’Italia scendiamo in piazza con dieci proposte concrete sul tema della sicurezza. Annalisa Arletti, capogruppo di Fd’I a Carpi e consigliere regionale, ha esordito così ieri mattina ... ilrestodelcarlino.it
Lite in strada a San Faustino, ferito un uomo Sul posto polizia e carabinieri, chiamati dai passanti. Intervenuta anche l'ambulanza, che ha prestato soccorso sul posto a un ferito lieve. Leggi l'articolo in link nei commenti. - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.