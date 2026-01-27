Sicurezza la proposta | Gabbiotti per le forze dell' ordine a Sacrario San Faustino e piazza della Rocca

La proposta di installare gabbiotti nelle aree di Sacrario, San Faustino e piazza della Rocca mira a rafforzare la sicurezza cittadina. Matteo Achilli, consigliere comunale di Viterbo, sottolinea l'importanza di azioni concrete per un controllo più efficace del territorio, rispondendo alle esigenze di tutela e prevenzione. L'iniziativa si inserisce in un percorso volto a garantire un ambiente più sicuro per tutti i residenti.

“La sicurezza dei cittadini non può restare uno slogan, ma deve tradursi in azioni concrete”. Parte da qui l'intervento di Matteo Achilli, consigliere comunale di Viterbo del gruppo Fratelli d'Italia, che chiede misure strutturate per il controllo del territorio, alla luce degli episodi che si.🔗 Leggi su Viterbotoday.itImmagine generica

