Ubriaco si spoglia e resta in mutande a piazza della Rocca

Un episodio di disagio si è verificato a piazza della Rocca, nel centro storico di Viterbo, nel pomeriggio di sabato 24 gennaio. Un uomo, visibilmente alterato dall'alcol, ha iniziato a comportarsi in modo eccessivo, spogliandosi fino a rimanere in mutande davanti ai passanti. L'evento ha attirato l'attenzione dei presenti, creando momenti di preoccupazione e disturbo nella zona pubblica.

Intervento della polizia nel centro storico di Viterbo dopo le segnalazioni di presenti e passanti, tra cui famiglie con bambini Momenti di disagio in piazza della Rocca, nel centro storico di Viterbo. Nel tardo pomeriggio di sabato 24 gennaio un uomo ha iniziato a dare in escandescenze, spogliandosi fino a rimanere in mutande davanti ai passanti. Comprese famiglie con bambini. A seguito delle segnalazioni dei presenti, preoccupati, sul posto è intervenuta la volante della polizia di stato. Gl agenti hanno provveduto ad allontanare l'uomo, che sarebbe stato in evidente ubriachezza, e a ristabilire il decoro.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Leggi anche: Ubriaco si spoglia nel pronto soccorso e sventola il pannolone in aria. Poi dà un pugno a un'operatrice

Appuntamento in Piazza con Ruben della RoccaAppuntamento in Piazza con Ruben della Rocca per analizzare il caso Hannoun e i risvolti dell’inchiesta che ha rivelato come dall’Italia siano stati raccolti oltre sette milioni di euro destinati a Hamas.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ubriaco si spoglia al pronto soccorso e sventola il pannolone in aria, poi aggredisce un’operatrice con un pugnoAll’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, nella notte tra venerdì e sabato, gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato un uomo di 42 anni, di nazionalità marocchina e già noto alle ... blitzquotidiano.it

Secondo le accuse, l'uomo le faceva spogliare, spesso senza motivo, e assumere posizioni finalizzate al proprio scopo. Le indagini a Roma sono partite dalle segnalazioni di una madre. Per lui è scattato il divieto temporaneo di esercitare la professione - facebook.com facebook