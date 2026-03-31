Nel primo pomeriggio di lunedì 30 marzo, durante lavori di scavo in un cantiere di piazza d’Armi in via Della Rovere, zona Forze Armate a Milano, sono state rinvenute e fatte brillare due bombe a mano. La scoperta è avvenuta all’interno della stessa area di lavoro, già isolata dalle autorità competenti, che hanno successivamente gestito l’intervento di rimozione delle ordigni.

Due bombe a mano sono state trovate durante alcuni lavori di scavo all’interno del cantiere di piazza d’Armi in via Della Rovere a Milano (zona Forze Armate) nel primo pomeriggio di lunedì 30 marzo. Gli ordigni, due Srcm mod. 35, sono stati trovati durante le opere di demolizione di un ex deposito dell’esercito italiano. Tutto è iniziato intorno alle 12.15, quando, il capocantiere ha segnalato la presenza di due ordigni. Sul posto sono intervenuti i poliziotti e gli artificieri che hanno messo in sicurezza l’area delimitandola. Dagli accertamenti è emerso che si trattava di due bombe a mano del tipo Srcm mod. 35, ancora potenzialmente attive. La zona e gli edifici circostanti sono stati messi in sicurezza e, nel tardo pomeriggio, intorno alle 17. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

© Milanotoday.it - Trovate (e fatte brillare) due bombe a mano in un cantiere di Milano

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