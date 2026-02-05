Bonifica bellica operazione riuscita | fatte brillare 12 granate trovate in una casa - FOTO

Questa mattina a Copparo, in via Naviglio, è finita con successo l’operazione di bonifica di residuati bellici. Dodici granate sono state fatte brillare in tutta sicurezza, dopo che erano state trovate in una casa privata. L’intervento è stato condotto senza problemi e senza rischi per i residenti.

Tutto come da programma. Nella mattinata di giovedì 5, è stata effettuata in totale sicurezza l'operazione di bonifica di residuati bellici rinvenuti presso un'abitazione privata in via Naviglio a Copparo. L'intervento, approvato dalla Prefettura di Ferrara, ha visto impegnati i militari.

