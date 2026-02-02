KISS | Trovate quelle bombe

Nelle ultime ore, le autorità hanno confermato il ritrovamento di alcune bombe inesplose nei pressi di un’area militare. Si tratta di ordigni di vecchia data, che potrebbero rappresentare ancora un pericolo. Le squadre specializzate stanno lavorando per disinnescarle e mettere in sicurezza la zona. La scoperta ha suscitato preoccupazione tra i residenti, ma al momento non ci sono rischi per la popolazione.

Ci sono dei film nei quali gli Usa, la Russia o Israele perdono una bomba nucleare e si scatenano avventurose missioni di ricerca. Ricordate "007 Thunderball" o "Il pacificatore" con George Clooney? E, ancora, i libri dello scrittore Tom Clancy? Ecco, sappiate che qualcosa di simile è veramente accaduto! Da dove nasce l'idea di un aeroplano misterioso? Torniamo indietro di sessantadue anni per rivivere un momento storico avvenuto in piena guerra fredda. Chi ha inventato le luci sugli aerei? Proprio quelle colorate che vediamo lampeggiare quando ne scorgiamo uno nel cielo. Ecco la storia di Warren e della sua fantastica idea! Nel settore dell'aviazione c'è una lotta infinta tra chi tiene i conti di un progetto e chi esegue i calcoli e le scelte tecniche.

