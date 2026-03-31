Troppo vento | chiudono le scuole ad Alatri

A causa di forti venti, le scuole di ogni ordine e grado ad Alatri sono state chiuse. L’ordinanza, firmata nelle ultime ore dal sindaco, riguarda tutte le strutture scolastiche della città. La decisione è stata presa per motivi di sicurezza e sarà valida fino a nuovo avviso. La situazione rimane monitorata dalle autorità locali.

Troppo vento: chiudono le scuole di ogni ordine e grado ad Alatri. Firmata poco fa l'ordinanza da parte del sindaco Maurizio Cianfrocca. A darne notizia lo stesso primo cittadino sui social: “Ho firmato e pubblicato l’ordinanza di chiusura di tutte le scuole di ogni ordine grado per domani 1 aprile causa condizioni atmosferiche avverse”. Chiuse dunque tutte le scuole ad Alatri nella giornata di mercoledì 1 aprile. FrosinoneToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Ora legale 2026: da questa notte cambia l’ora. Ecco perché si spostano le lancette 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Articoli correlati Allarme maltempo Italia, chiudono le scuole: le regioni a rischio allagamentoL’Italia si trova nel pieno di una morsa ciclonica che non accenna a mollare la presa. Quando chiudono le scuole di Bologna nei prossimi giorni: le dateBologna, 16 marzo 2026 – Vacanze per molti, ma non per tutti gli studenti bolognesi. Una selezione di notizie su Troppo vento Discussioni sull' argomento Allerta meteo arancione per il forte vento e la pioggia in Emilia Romagna: Torna la neve anche in collina. A Ravenna parchi chiusi e altri divieti; Funivia in Valbisagno: perché il vento non sarebbe un problema; Incidente in Svizzera: com'è possibile che la cabina di un'ovovia si stacchi per il vento?. AVVISO Amici oggi apriamo il nostro stand a Sole&Vento un po' più tardi, perché c'è troppo vento. Gli aquilonisti saranno felici, ma le nostre banchettare non possono volare via Faremo il possibile per aprire, sicuramente dopo le 10 30 / 11 e soprattu - facebook.com facebook Volta a Catalunya 2026, tagliato anche il finale odierno: troppo vento, traguardo anticipato di 2,2 km x.com