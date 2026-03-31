Troppo vento | chiudono le scuole ad Alatri

Da frosinonetoday.it 31 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A causa di forti venti, le scuole di ogni ordine e grado ad Alatri sono state chiuse. L’ordinanza, firmata nelle ultime ore dal sindaco, riguarda tutte le strutture scolastiche della città. La decisione è stata presa per motivi di sicurezza e sarà valida fino a nuovo avviso. La situazione rimane monitorata dalle autorità locali.

Troppo vento: chiudono le scuole di ogni ordine e grado ad Alatri. Firmata poco fa l'ordinanza da parte del sindaco Maurizio Cianfrocca. A darne notizia lo stesso primo cittadino sui social: “Ho firmato e pubblicato l’ordinanza di chiusura di tutte le scuole di ogni ordine grado per domani 1 aprile causa condizioni atmosferiche avverse”. Chiuse dunque tutte le scuole ad Alatri nella giornata di mercoledì 1 aprile. FrosinoneToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Ora legale 2026: da questa notte cambia l’ora. Ecco perché si spostano le lancette 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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