Quando chiudono le scuole di Bologna nei prossimi giorni | le date

A Bologna, alcune scuole chiuderanno nei prossimi giorni a causa del referendum sulla giustizia. Le strutture che ospitano i seggi elettorali saranno chiuse per consentire lo svolgimento delle operazioni di voto. La chiusura riguarda specifici istituti, in modo da garantire l’organizzazione del referendum. La data di chiusura varia a seconda delle scuole coinvolte.

Bologna, 16 marzo 2026 – Vacanze per molti, ma non per tutti gli studenti bolognesi. Ci riferiamo agli istituti che sono sede di seggio elettorale in vista del Referendum sulla giustizia. Qui dove ci si potrà recare alle urne il 22 e il 23 marzo, le scuole dovranno essere ‘consegnate’ per essere allestiste come seggio venerdì 20 marzo alle 14. Dopo il voto e le operazioni di spoglio, le classi dovranno essere anche sanificate per cui gli studenti riapriranno i libri mercoledì 25 marzo. Chi non è sede di seggio, dovrà recarsi a scuola in modo regolare salvo variazioni di calendario interne. Vacanze di Pasqua: le date. Vacanze per tutti a Pasqua dove i libri si chiuderanno da giovedì 2 a martedì 7 aprile inclusi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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