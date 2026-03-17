Allarme maltempo Italia chiudono le scuole | le regioni a rischio allagamento

L’Italia affronta un’ondata di maltempo con una perturbazione intensa che sta causando allagamenti e criticità in diverse regioni. La Protezione Civile ha disposto la chiusura delle scuole in alcune zone a rischio e ha emesso allerte per possibili allagamenti e disagi. La situazione meteorologica rimane sotto stretta osservazione, mentre le condizioni climatiche continuano a peggiorare.

L’Italia si trova nel pieno di una morsa ciclonica che non accenna a mollare la presa. Il Ciclone Jolina sta sferzando la nostra Penisola con una violenza insolita per la metà di marzo, portando con sé un quadro meteorologico che la Protezione Civile definisce estremamente critico. Le regioni del Mezzogiorno sono attualmente il bersaglio principale di questo minimo depressionario che, posizionatosi a sud della Sicilia, sta transitando con esasperante lentezza verso est, scaricando al suolo quantità d’acqua impressionanti e alimentando raffiche di vento che superano i livelli di guardia. La situazione è monitorata minuto per minuto, poiché la persistenza dei fenomeni sul versante ionico sta innescando allarmi a catena lungo tutta la dorsale appenninica meridionale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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