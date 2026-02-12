Alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, la gara di sci di fondo femminile si accende con Maria Gismondi che punta a ottenere un buon piazzamento sui 10 km a tecnica libera. La competizione è appena iniziata e gli appassionati seguono con attenzione ogni mossa delle atlete in questa prima giornata di gare.

Buongiorno agli amici di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della 10 km femminile a tecnica libera valida per ii Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. Questa è a tutti gli effetti “La gara” del gentil sesso, poiché inizialmente era l’unico format riservato alle donne. Non a caso, il 21 febbraio 1954, è stato utilizzato per conferire le prime medaglie iridate di sempre. Per scegliere la grande favorita della gara odierna bisogna cercare soprattutto in casa svedese. Finora è stato un dominio quello di Karlsson e compagne in campo femminile con 5 medaglie su sei disponibili conquistate dalle svedesi che puntano ad allungare la striscia vincente in una gara che sembra costruita appositamente per le tre super specialiste, Ebba Andeon, forse la favorita numero uno in questo format, Frida Karlsson che ha dimostrato nello skiathlon di essere in grandissima forma, e poi Jonna Sundling che arriva dall’argento della sprint. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sci di fondo, 10 km tl femminile Olimpiadi in DIRETTA: Maria Gismondi punta ad un buon piazzamento

Approfondimenti su Giochi Olimpici

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Giochi Olimpici

Argomenti discussi: LIVE Sci di fondo, Skiathlon maschile Olimpiadi in DIRETTA: Klaebo, la legge del più forte! Desloges argento a sorpresa. Graz ottavo; Klaebo e Svahn d'oro, Pellegrino out in semifinale: rivivi il LIVE-Blog; LIVE Sci di fondo, Sprint tc Olimpiadi in DIRETTA: azzurri eliminati in semifinale! Svahn e Klaebo d’oro; Olimpiadi in diretta Oggi: Live delle gare dei Giochi Invernali.

LIVE Sci di fondo, Sprint tc Olimpiadi in DIRETTA: azzurri eliminati in semifinale! Svahn e Klaebo d’oroCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.48: Per oggi è tutto, grazie per averci seguito e buona giornata! 13.46: Hanno vinto i più foprti. Klaebo si ... oasport.it

Quando lo sci di fondo oggi in tv: orari sprint tc, programma martedì 10 febbraio, streamingTutto pronto a Lago di Tesero per la sprint individuale in tecnica classica valevole per i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Quest'oggi ... oasport.it

Maria Gismondi affronta lo skiathlon olimpico con il cuore, ma il fisico non la sostiene. La 21enne delle Fiamme Oro Moena, ancora alle prese con una brutta influenza che l’ha tenuta lontana dalle gare nelle ultime settimane, chiude in 48ª posizione nel - facebook.com facebook

IL PROGRAMMA E GLI ITALIANI IN GARA DI SABATO 7 FEBBRAIO 10:05 – Curling doppio misto round robin sessione 7: Gran Bretagna-Canada Svizzera-Svezia 10:30 – Sci acrobatico freeski slopestyle femminile qualificazioni (Maria Gasslitter) 11:30 – Sc x.com