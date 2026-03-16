Trofeo dell’Etna Concetto Maria La Spina vince la terza edizione | la cerimonia ad Acireale

Nella sede dell’Accademia degli Zelanti e dei Dafnici a Acireale si è svolta la terza edizione del Trofeo dell’Etna, promossa dall’Automobile Club di Acireale e da quello di Catania. La manifestazione ha premiato i migliori piloti e i team partecipanti, con la vittoria di Concetto Maria La Spina, che si è aggiudicato il trofeo per la terza volta.

Nella prestigiosa sede dell’Accademia degli Zelanti e dei Dafnici, presso il Palazzo di Città di Acireale, si è svolta la terza edizione del Trofeo dell’Etna, manifestazione promossa dall’Automobile Club di Acireale e dall’Automobile Club di Catania per premiare i migliori piloti e i team sportivi che si sono distinti nel corso del 2025 nel trittico delle cronoscalate etnee. Si tratta di tre appuntamenti che rappresentano ormai un punto di riferimento nel panorama dell’automobilismo sportivo siciliano e nazionale: la Catania - Etna, la Giarre – Montesalice – Milo e la Linguaglossa – Piano Provenzano, gare che ogni anno richiamano appassionati e piloti da tutta la Sicilia e da diverse regioni italiane, confermando il grande valore sportivo e organizzativo delle competizioni automobilistiche ai piedi dell’Etna. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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