Lago di Pusiano scatta il doppio allarme | Servono fondi per disinquinare le acque

Al lago di Pusiano si è attivato un doppio allarme, con richieste di fondi per il disinquinamento delle acque. La questione coinvolge le province di Como e Lecco, e nelle ultime settimane associazioni e consumatori hanno sollecitato l’intervento finanziario di Regione Lombardia. La Regione ha annunciato un finanziamento destinato al risanamento dei laghi lombardi, ma ancora non si conosce la ripartizione precisa delle risorse.

Il lago di Pusiano torna al centro del dibattito ambientale tra le province di Como e Lecco. Dopo l’annuncio di Regione Lombardia di un finanziamento destinato al risanamento delle acque dei laghi lombardi, associazioni e consumatori chiedono che una parte significativa delle risorse venga. 🔗 Leggi su Quicomo.it "Il Lago di Pusiano è fortemente inquinato: necessari interventi sulle acque"Regione Lombardia ha stanziato di un finanziamento destinato in particolare al risanamento delle acque dei laghi lombardi. Il lago di Pusiano è il più inquinato della provincia: l’allarme del Circolo Ilaria AlpiIl lago di Pusiano risulta il bacino con le concentrazioni più elevate di PFAS tra quelli monitorati in provincia di Como. Una selezione di contenuti sullo stesso tema. Lago di Pusiano tra i più inquinati: «Via gli scarichi fognari»Nel bacino risultano da anni agenti biologici e chimici. Dalla Regione 3,17 milioni: «Usiamoli per un progetto mirato» ... laprovinciadicomo.it Lago di Pusiano: servono azioni per disinquinare le acqueApprendiamo dello stanziamento, da parte di Regione Lombardia, di un finanziamento destinato in particolare al risanamento delle acque dei laghi ... casateonline.it