Due racconti intensi al cinema | un omaggio al giornalista scomparso e una rilettura moderna di Shakespeare

Due nuovi film arrivano sul grande schermo tra il 2 e il 5 febbraio. Uno è un omaggio al giornalista scomparso, l’altro una rilettura moderna di Shakespeare. Entrambi offrono storie intense e coinvolgenti, lontane per epoca e ambientazione, ma legate da un forte impatto emotivo e politico. La sala si riempie di emozioni forti e riflessioni profonde, anche in una finestra temporale ristretta.

Due nuovi film approdano al cinema in una finestra ristretta ma intensa, tra il 2 e il 5 febbraio, offrendo due racconti profondi, lontani per tempo e luogo ma uniti da un'intensità emotiva e politica che sfida il silenzio. Il primo, *Giulio Regeni – Tutto il male del mondo*, è un docufilm che ripercorre le indagini e gli insabbiamenti che hanno seguito la scomparsa del giovane giornalista italiano nel 2016, in Egitto. Il film, in programmazione per tre giorni a partire dal 2 febbraio, non si limita a ricostruire i fatti, ma si addentra nelle ombre del sistema giudiziario, delle omissioni delle autorità e del peso del silenzio che ha circondato il caso per anni.

