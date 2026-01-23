Amelia Rosselli trent’anni dopo | al Palladium un omaggio tra poesia musica e pensiero critico

Il 11 febbraio 2026, il Teatro Palladium di Roma Tre presenta

A trent’anni esatti dalla scomparsa di Amelia Rosselli, l’11 febbraio 2026 il Teatro Palladium dell’Università Roma Tre ospita L’inferno, tessuto da mani perfette, una serata speciale dedicata a una delle voci più radicali e inclassificabili del Novecento italiano. Poetessa, etnomusicologa e organista, Rosselli ha attraversato letteratura, musica e pensiero critico con una scrittura dirompente, che ancora oggi interroga il nostro tempo. Firmato da Fabrizio De Rossi Re, autore e regista dell’azione musicale, lo spettacolo sceglie una forma ibrida e stratificata, dove parola, voce, musica e immagine si intrecciano per entrare nella materia viva della poesia rosselliana.🔗 Leggi su Funweek.it

