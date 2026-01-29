Principio di incendio sul tetto della scuola Giardino Pozzati Bambini al sicuro

Questa mattina a Bologna una piccola perdita di fumo ha fatto scattare l’allarme alla scuola Giardino Pozzati. Nessuno si è fatto male, i bambini sono stati evacuati in sicurezza e sono stati trasferiti in un’altra struttura. I vigili del fuoco sono intervenuti subito e hanno spento il principio di incendio senza problemi. Sul posto anche le forze dell’ordine per i rilievi e le verifiche. La scuola rimane chiusa in attesa di controlli più approfonditi.

Bologna, 29 gennaio 2026 – Piccolo principio di incendio sul tetto del nido e della materna comunale Giardino Pozzati. Subito sono arrivati i vigili del fuoco che hanno domato l'incendio. Ancora ignote le cause. I bambini sono stati messi al sicuro da maestre, educatrici e dade in un'area specifica della struttura in attesa della conclusione dell'intervento dei vigili del fuoco. I genitori sono stati informati. La scuola a Borgo Panigale. La materna si trova in via Tintoretto, all'interno del Giardino Pozzati del quartiere Borgo Panigale-Reno, adiacente alla scuola dell'infanzia statale Futura.

