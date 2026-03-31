Trenitalia più collegamenti in Campania per Pasqua e il ponte del 25 aprile

In vista delle festività pasquali e del ponte del 25 aprile, sono stati aggiunti più treni e posti disponibili nella regione Campania da parte di Trenitalia. La compagnia ha aumentato le corse per soddisfare la domanda crescente durante questo periodo. Le modifiche riguardano diverse linee e orari, con l’obiettivo di facilitare gli spostamenti dei viaggiatori.

Più treni e più posti disponibili in Campania in vista delle festività pasquali e del ponte del 25 aprile. Regionale di Trenitalia, in accordo con Regione Campania, ha annunciato un potenziamento dei collegamenti per rispondere all’aumento della domanda di mobilità e al previsto afflusso di turisti sul territorio. Il piano straordinario riguarderà in particolare le giornate del 5, 6, 25 e 26 aprile, quando saranno attivati 24 collegamenti aggiuntivi, con un’offerta complessiva di circa 16mila posti in più al giorno. Trenitalia potenzia i collegamenti in Campania. I treni supplementari interesseranno alcune delle linee più frequentate della regione, tra cui la Napoli – Caserta, la Napoli Campi Flegrei – Torre Annunziata, la Napoli Campi Flegrei – Villa Literno e la Linea 2 Metropolitana. 🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Trenitalia, più collegamenti in Campania per Pasqua e il ponte del 25 aprile Articoli correlati Annalisa Tardino a LetExpo di Verona: "Il ponte rafforzerà i collegamenti tra le regioni europee e renderle più competitive”Il commissario straordinario dell’Autorità di Sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale, Annalisa Tardino, è intervenuto oggi a LetExpo,... Ottavo centenario francescano, Trenitalia potenzia i collegamenti per Assisi. Gli orari e le tratteTrenitalia potenzia i collegamenti ferroviari in occasione delle celebrazioni per l'ottavo centenario francescano. Contenuti utili per approfondire Discussioni sull' argomento Ritornano i treni del mare; Treni del mare, stagione 2026: 18 convogli in più tra Torino e la Riviera ligure di Ponente; Trenitalia potenzia i collegamenti: da aprile più facile raggiungere Caserta e Roma; Da Milano al mare o al lago, tornano i treni speciali: le destinazioni. Trenitalia, potenziato il numero di collegamenti in Campania per Pasqua e il 25 aprileStampaIn occasione delle festività pasquali e del ponte primaverile del 25 aprile, Regionale di Trenitalia (Gruppo FS), in accordo con Regione Campania, ha potenziato il numero dei collegamenti per ve ... salernonotizie.it Dal prossimo primo aprile il treno Regionale di Trenitalia in servizio tra Bojano e Vairano-Caianello prolungherà la corsa fino a Caserta. L'orario di partenza da Bojano è previsto alle 16.17 per raggiungere Caserta alle ore 18.10 mantenendo invariati gli orari facebook Da mercoledì primo aprile il regionale di Trenitalia, in servizio tra Bojano e Vairano-Caianello, prolungherà la corsa fino a Caserta. L’orario di partenza dal centro matesino è previsto alle ore 16:17 per raggiungere Caserta alle 18:10. #IoSeguoTgr x.com