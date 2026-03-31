Trenitalia più collegamenti in Campania per Pasqua e il ponte del 25 aprile

Da zon.it 31 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In vista delle festività pasquali e del ponte del 25 aprile, sono stati aggiunti più treni e posti disponibili nella regione Campania da parte di Trenitalia. La compagnia ha aumentato le corse per soddisfare la domanda crescente durante questo periodo. Le modifiche riguardano diverse linee e orari, con l’obiettivo di facilitare gli spostamenti dei viaggiatori.

Più treni e più posti disponibili in Campania in vista delle festività pasquali e del ponte del 25 aprile. Regionale di Trenitalia, in accordo con Regione Campania, ha annunciato un potenziamento dei collegamenti per rispondere all’aumento della domanda di mobilità e al previsto afflusso di turisti sul territorio. Il piano straordinario riguarderà in particolare le giornate del 5, 6, 25 e 26 aprile, quando saranno attivati 24 collegamenti aggiuntivi, con un’offerta complessiva di circa 16mila posti in più al giorno. Trenitalia potenzia i collegamenti in Campania. I treni supplementari interesseranno alcune delle linee più frequentate della regione, tra cui la Napoli – Caserta, la Napoli Campi Flegrei – Torre Annunziata, la Napoli Campi Flegrei – Villa Literno e la Linea 2 Metropolitana. 🔗 Leggi su Zon.it

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