Annalisa Tardino a LetExpo di Verona | Il ponte rafforzerà i collegamenti tra le regioni europee e renderle più competitive

Oggi a LetExpo di Verona, Annalisa Tardino, commissario dell’Autorità di Sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale, ha parlato del nuovo ponte che collegherà diverse regioni europee, sottolineando come questa infrastruttura possa rafforzare i collegamenti tra le aree e migliorare la loro competitività. La sua presenza all’evento ha attirato l’attenzione sul ruolo dei trasporti nelle strategie di sviluppo regionale.

Il commissario straordinario dell’Autorità di Sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale, Annalisa Tardino, è intervenuto oggi a LetExpo, appuntamento nazionale e internazionale di riferimento per i trasporti con attenzione alle attuali dinamiche geopolitiche e alla sostenibilità ambientale, economica e sociale, organizzato da Alis Service, in collaborazione con Veronafiere. Titolo del panel, al quale hanno partecipato anche altri presidenti di AdSP, “Idee, visioni e politiche per lo sviluppo dell’intermodalità nazionale. “La Sicilia – ha spiegato Tardino - possiede tre elementi che pochi territori europei hanno contemporaneamente: posizione geografica centrale nel Mediterraneo, un sistema portuale già rilevante e un forte traffico Ro-Ro consolidato. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

