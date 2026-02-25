Ottavo centenario francescano Trenitalia potenzia i collegamenti per Assisi Gli orari e le tratte

Trenitalia potenzia i collegamenti ferroviari in occasione delle celebrazioni per l'ottavo centenario francescano. Ulteriori collegamenti su Assisi vengono introdotti dal 25 febbraio al 6 marzo, in concomitanza con la fase iniziale dell’ostensione delle spoglie di San Francesco. Per tutto il periodo sono attivi e acquistabili sui canali di vendita Trenitalia i servizi intermodali "Assisi Link" per raggiungere in treno e bus il centro di Assisi oltre che "Umbria Airlink" per raggiungere in treno e bus l’aeroporto internazionale dell’Umbria. Nei giorni festivi: nuovo RV4719 (Perugia 6.07 – Assisi 6.35 - Roma T.ni 8.55) e nuovo RV4736 (Roma T.ni 16.32 – Assisi 19.11 – Perugia 19.35). Nei giorni feriali, prolungato fino a Perugia il RV4712 in partenza da Roma Termini alle 6. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

