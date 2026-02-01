Scontri Askatasuna tre persone arrestate | una ha aggredito il poliziotto

Tre persone sono state arrestate ieri durante gli scontri a Torino, dove migliaia di manifestanti si sono radunati per chiedere giustizia per Askatasuna. Uno degli arrestati avrebbe anche aggredito un poliziotto, mentre altri sono stati denunciati. La polizia ha confermato che la protesta si è trasformata in momenti di tensione, con alcuni manifestanti che hanno lanciato oggetti e spintonato le forze dell’ordine. La situazione resta sotto controllo, ma la tensione tra manifestanti e polizia si fa sentire.

(Adnkronos) – Tre arresti e ventiquattro denunciati dalla polizia di Stato per gli scontri di ieri a Torino durante il corteo per Askatasuna. Tra gli arrestati anche un ventiduenne, proveniente dalla provincia di Grosseto, per l'aggressione al poliziotto Alessandro Calista. Arrestato, in flagranza differita, è accusato di concorso in lesioni personali a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni: il giovane è stato individuato attraverso l'analisi di alcuni filmati tra i componenti del gruppo responsabile della violenta aggressione all'agente del Reparto Mobile di Padova.

