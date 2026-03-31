Durante la Settimana Santa si sono verificati tre giorni di maltempo nel Centro e nel Sud, con pioggia, vento forte e neve in Appennino. A Pasqua, invece, l'alta pressione si è affermata, portando tempo soleggiato su tutta la penisola.

Sono le previsioni del meteorologo Edoardo Ferrara di 3bmeteo.com: “In queste ore si sta formando un nuovo ciclone mediterraneo con perno posizionato al Sud Italia" Tre giorni di maltempo al Centrosud e sul medio versante adriatico con pioggia, vento forte e tanta neve in Appenino. Sono le previsioni del meteorologo Edoardo Ferrara di 3bmeteo.com per la Settimana Santa. Ma dopo giorni di maltempo, nel fine settimana pasquale arriverà l'anticiclone subtropicale. “In queste ore si sta formando un nuovo ciclone mediterraneo con perno posizionato al Sud Italia, che si prepara a sperimentare tre giorni di maltempo”, dice il meteorologo di 3bmeteo. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

© Chietitoday.it - Tre giorni di maltempo nella Settimana Santa, ma a Pasqua torna l'alta pressione con il sole

Articoli correlati

“Ciclone mediterraneo e maltempo al centrosud, ma per Pasqua torna l'alta pressione”“In queste ore si sta formando un nuovo ciclone mediterraneo con perno posizionato al sud Italia, che si prepara a sperimentare tre giorni di...

Leggi anche: Meteo | “Ciclone mediterraneo e maltempo al Centrosud, ma per Pasqua torna l'alta pressione”

Contenuti utili per approfondire

Discussioni sull' argomento Settimana Santa nel segno del maltempo: nuova perturbazione, tornano pioggia e freddo; Pasqua col maltempo, alto rischio per il centro meteo europeo; Pasqua e Pasquetta al freddo? Temperature invernali (e piogge), poi inizia la primavera: ecco quando; Settimana Santa perturbato al Centro-Sud, sole al Nord.

Ciclone mediterraneo e maltempo al centrosud, ma per Pasqua torna l'alta pressioneEdoardo Ferrara di 3bmeteo.com: «Tre giorni di maltempo al sud e sul medio versante adriatico con pioggia, vento forte e tanta neve in Appennino». Questo quanto indicano le previsioni elaborate dal me ... ilpescara.it

•-••-••-•• LE BELLE TOVAGLIE DEGLI ALTARI IN QUESTA SETTIMANA SANTA Qui #Medjugorje +•-••-••-••-• - facebook.com facebook

All’inizio della Settimana Santa siamo più che mai vicini con la preghiera ai cristiani del #MedioOriente, che soffrono le conseguenze di un conflitto atroce e in molti casi non possono vivere pienamente i riti di questi giorni santi. Proprio mentre la Chiesa conte x.com