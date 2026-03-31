Ciclone mediterraneo e maltempo al centrosud ma per Pasqua torna l' alta pressione

Nelle ultime ore si è formato un nuovo ciclone mediterraneo con il centro situato nel sud Italia, portando tre giorni di maltempo nella regione. Contestualmente, le previsioni indicano che per le festività pasquali tornerà l’alta pressione, con condizioni meteorologiche più stabili. La presenza del sistema ciclonico è confermata dagli aggiornamenti dei servizi meteorologici.

“In queste ore si sta formando un nuovo ciclone mediterraneo con perno posizionato al sud Italia, che si prepara a sperimentare tre giorni di maltempo”, dice il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara che avverte: “Fino a giovedì compreso sono dunque previste piogge anche abbondanti e frequenti temporali, il tutto accompagnato da venti anche forti a rotazione ciclonica (raffiche talora superiori ai 70-80kmh) con mari molto mossi o agitati. Coinvolto pienamente pure il medio versante adriatico, specie l’Abruzzo, mentre il medio versante tirrenico sarà più riparato pur con qualche rovescio comunque possibile, specie sul medio-basso Lazio”.... 🔗 Leggi su Ternitoday.it

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