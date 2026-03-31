Meteo | Ciclone mediterraneo e maltempo al Centrosud ma per Pasqua torna l' alta pressione

Un nuovo ciclone mediterraneo si sta formando nel Sud Italia e porterà tre giorni di maltempo nelle regioni centrali e meridionali. Il meteorologo di 3bmeteo conferma la presenza di questa perturbazione, che si concentra nella zona meridionale del Paese. Tuttavia, per la festività pasquale è previsto un ritorno dell’alta pressione con condizioni atmosferiche più stabili.

Edoardo Ferrara di 3bmeteo.com: “Tre giorni di maltempo al Sud e sul medio versante adriatico con pioggia, vento forte e tanta neve in Appennino; qualche rovescio anche su centrali tirreniche mentre al Nord prevarrà il sole. Anticiclone subtropicale in vista per il weekend pasquale” In queste re si sta formando un nuovo ciclone mediterraneo con perno posizionato al Sud Italia, che si prepara a sperimentare tre giorni di maltempo" - lo conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara che avverte - "fino a giovedì compreso sono dunque previste piogge anche abbondanti e frequenti temporali, il tutto accompagnato da venti anche forti a rotazione ciclonica (raffiche talora superiori ai 70-80kmh) con mari molto mossi o agitati. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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