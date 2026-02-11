Un giovane di 29 anni è stato ucciso ieri mattina a Firenze, investito da un cinghiale in strada. La scena è stata terribile e ha lasciato tutti sconvolti. La famiglia e gli amici chiedono ora interventi concreti per evitare che tragedie simili si ripetano. La polizia sta indagando, ma la vicenda riaccende il dibattito sulla sicurezza in zone frequentate e la gestione degli animali selvatici in città.

Firenze, 11 febbraio 2026 – Una tragedia inaspettata e feroce, come solo la morte improvvisa di un 29enne può essere, è quella che si è consumata ieri mattina intorno alle 11.30, in via di Galliano. Un cinghiale ha attraversato la strada, in quel tratto circondata da boschi, proprio mentre arrivava con la sua moto Leonardo Guddemi, residente a Vaiano. Impatto tremendo e inevitabile. L’impatto, dicono i primi soccorritori arrivati sul posto, è stato tremendo e inevitabile: l’animale, infatti, sarebbe sbucato correndo da uno dei boschi che fiancheggiano la strada, e avrebbe travolto la moto sbalzando il povero giovane motociclista in una piccola scarpata accanto alla strada, profonda circa due metri. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Travolto in strada da un cinghiale. La morte di Leonardo riaccende il dibattito: “Adesso prendete provvedimenti”

Approfondimenti su Leonardo Morozzi

Un motociclista di 29 anni ha perso la vita nel Mugello dopo essere stato investito da un cinghiale.

Un incidente sorprendente si è verificato a Siena, quando un uomo è stato travolto da un cinghiale mentre si recava al lavoro in scooter.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Leonardo Morozzi

Argomenti discussi: Travolto da uno scooter mentre attraversa la strada e sbatte violentemente la testa: 74enne in gravi condizioni trasportato in ospedale; Roma, incidente al Tiburtino: 18enne investito e ucciso mentre attraversa la strada sulle strisce pedonali. L'uomo alla guida dell'auto si è fermato a soccorrerlo; Travolto in strada da un cinghiale. La morte di Leonardo riaccende il dibattito: Adesso prendete provvedimenti; Mirco Garofano, travolto dal conducente di un'auto e ucciso a 18 anni. Era a Roma per incontrare gli amici.

Travolto in strada da un cinghiale. La morte di Leonardo riaccende il dibattito: Adesso prendete provvedimentiLeonardo Guddemi, 29 anni, ha perso la vita nello schianto avvenuto in via di Galliano a Barberino di Mugello. Fedagripesca: «Siamo ben oltre la fase d’emergenza, riguarda direttamente la sicurezza de ... lanazione.it

Perugia, travolto da pirata della strada: fatale la violenta botta alla testadi Chia.Fa. Un trauma cranico emorragico e fratturativo, verosimilmente frutto del violento colpo preso alla testa dopo che il pirata della strada lo ha travolto, ma anche diverse lesioni complesse da ... umbria24.it

Bambino di 11 anni travolto da un auto, stava attraversando la strada - facebook.com facebook

Agrigento, pensionato travolto mentre attraversa la strada: indagata una 40enne. #QdS x.com