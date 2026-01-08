Tommy Hilfiger amplia la sua presenza nel mondo dello sport con una nuova collaborazione con il Liverpool. Il marchio, noto per unire stile e qualità, continua a rafforzare il suo legame con il settore sportivo, collaborando con atleti e team di alto livello. Questa partnership rappresenta un ulteriore passo nel percorso di Hilfiger nel settore sportivo, mantenendo la sua reputazione di marchio di riferimento per chi cerca eleganza e funzionalità.

Quando si parla di connessioni tra la moda e lo sport, Tommy Hilfiger non teme rivali. Nel corso della sua storia, il marchio ha vestito alcuni degli sportivi più importanti al mondo, collaborando con nomi del calibro di Thierry Henry, Rafael Nadal e Lewis Hamilton, fino al sostegno al team Cadillac Formula 1® e al team U.S. SailGP. Oggi Tommy Hilfiger porta il suo amore per lo sport verso una direzione inedita, annunciando la partnership con il Liverpool Football Club, la prima del brand con un club calcistico. «Per tutta la mia carriera sono stato ispirato da icone sportive, storie e divise», ha dichiarato Tommy Hilfiger. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Tommy Hilfiger arriva anche nel mondo del calcio grazie al Liverpool

Leggi anche: I finanziamenti al Cinema nel mondo del calcio, dal caso Kaufmann alle serie minori

Leggi anche: Grazie al successo nel Masters 1000 di Parigi Sinner torna numero 1 al Mondo!

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Le sneakers Tommy Hilfiger sono un punto fermo dello stile maschile contemporaneo: linee essenziali, qualità affidabile e un’identità che non ha bisogno di spiegazioni. Perfette per il lavoro, il tempo libero e ogni occasione in cui lo stile conta davvero. -20 - facebook.com facebook