Oggi è stata pubblicata ufficialmente la gara per la realizzazione di una nuova linea tranviaria che collegherà Termini, Giardinetti e Tor Vergata, con un valore stimato di 252 milioni di euro. L’appalto riguarda sia la progettazione esecutiva sia l’esecuzione dei lavori, inclusa la costruzione di un nuovo deposito a Centocelle. La procedura di affidamento mira a terminare i lavori secondo le tempistiche previste.

Questa mattina è stata ufficialmente pubblicata la gara del valore di 252 milioni di euro, destinata all’affidamento della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori per la nuova linea tramviaria “Termini-Giardinetti-Tor Vergata” e del nuovo deposito di Centocelle. L’assessorato ai Trasporti di Roma ha diffuso la notizia tramite una nota, sottolineando che questo intervento rappresenta uno dei pilastri fondamentali del piano di potenziamento del trasporto pubblico su ferro. L’obiettivo principale è quello di migliorare il collegamento tra il centro storico e la periferia est, nonché con il polo universitario e ospedaliero di Tor Vergata. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Trasporti: al via gara per tranvia Termini-Giardinetti-Tor Vergata e deposito Centocelle

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