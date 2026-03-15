Terremoto alle porte di Roma la scossa sentita a Centocelle e Tor Vergata

Un terremoto di magnitudo 2.0 si è verificato ieri, sabato 14 marzo, alle porte di Roma, a circa 7 km a nord di Ciampino. La scossa è stata avvertita nelle zone di Centocelle e Tor Vergata. Non sono stati segnalati danni o feriti. La terra ha tremato nel pomeriggio, secondo le rilevazioni dei sismografi.

Ciampino, 15 marzo 2026 – Terremoto di magnitudo 2.0 alle porte di Roma, 7 km a nord di Ciampino, ieri sabato 14 marzo. La scossa, avvertita anche in alcuni quartieri della Capitale, si è verificata alle 22:44:09 ora italiana a una profondità di 9 km ed è stata localizzata dalla Sala Sismica INGV-Roma. In particolare il sisma è stato sentito nei quartieri Centocelle e Tor Vergata della Capitale. Un’altra scossa, più lieve, è stata avvertita pochi minuti dopo, alle 22.57. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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