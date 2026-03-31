Trasferta vietata Napoli-Milan la Curva Sud | Sabato mattina tutti a Milanello per sostenere i ragazzi

Dopo il divieto di trasferta stabilito dal prefetto di Napoli, la Curva Sud ha annunciato che sabato mattina i tifosi saranno a Milanello per sostenere la squadra. La decisione riguarda la partita tra Napoli e Milan, in programma nel fine settimana. Non sono state comunicate ulteriori indicazioni ufficiali sulla presenza dei supporter ospiti o eventuali misure di sicurezza.

Come anticipato nei giorni scorsi, la prefettura di Napoli ha vietato la trasferta ai tifosi del Milan residenti in Lombardia. Non si è fatta attendere la risposta della Curva Sud, che ha diramato un comunicato su propri canali social. Ecco, di seguito, la nota ufficiale del tifo organizzato. "Peccato che da decenni andiamo a Napoli senza problemi. Oggi siamo costretti a rimanere a casa con decine di pullman da disdire, caparre perse e squadra abbandonata a se stessa, tutto questo senza una valida ragione. Istituzioni e Lega Serie A predicano da tempo un calcio inclusivo, incentivando programmi di fidelizzazione, ma ogni domenica vietano trasferte preventivamente anche con tessera, discriminando addirittura i tifosi in base alla regione di residenza. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Trasferta vietata Napoli-Milan, la Curva Sud: “Sabato mattina tutti a Milanello per sostenere i ragazzi” Articoli correlati Leggi anche: Fiorentina Inter, trasferta vietata al tifo nerazzurro: l’iniziativa della Curva per sostenere la squadra Verso Napoli-Milan, trasferta vietata ai residenti in Lombardia: la decisione“Il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha disposto per l’incontro di calcio “Napoli – Milan”, valevole per il Campionato Nazionale di calcio di... Pisa - Milan , curva sud Milano in azione 13/02/26 Tutti gli aggiornamenti Discussioni sull' argomento Napoli-Milan, rossoneri al Maradona senza tifosi: la decisione della Prefettura; Napoli-Milan: possibile trasferta vietata ai tifosi rossoneri, deciderà il CASMS; Napoli-Milan, i tifosi lombardi non saranno allo stadio Maradona: la decisione del Prefetto; Napoli-Milan, trasferta vietata ai tifosi rossoneri: il punto. Napoli-Milan, possibile trasferta vietata ai tifosi rossoneri: deciderà il CasmsSi avvicina Napoli-Milan del 6 aprile allo stadio Maradona, ma restano da definire le modalità di accesso per i tifosi ospiti. L’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive ... tuttonapoli.net Un anno fa, dopo Napoli Milan. Parló chiaro. Parló benissimo. Parló così come doveva parlare Antonio Conte. Sarebbe stata una follia non crederci. Una follia anche non guardarsi alle spalle. Testa e coraggio, corsa e sudore, voglia e sogni, lotta e piedi per te facebook Napoli-Milan, il punto sugli infortuni rossoneri: Loftus-Cheek recuperato. Dubbi per Gabbia #NapoliMilan #gabbia #milan #SempreMilan x.com