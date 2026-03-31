Trasferta vietata Napoli-Milan la Curva Sud | Sabato mattina tutti a Milanello per sostenere i ragazzi

Da pianetamilan.it 31 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo il divieto di trasferta stabilito dal prefetto di Napoli, la Curva Sud ha annunciato che sabato mattina i tifosi saranno a Milanello per sostenere la squadra. La decisione riguarda la partita tra Napoli e Milan, in programma nel fine settimana. Non sono state comunicate ulteriori indicazioni ufficiali sulla presenza dei supporter ospiti o eventuali misure di sicurezza.

Come anticipato nei giorni scorsi, la prefettura di Napoli ha vietato la trasferta ai tifosi del Milan residenti in Lombardia. Non si è fatta attendere la risposta della Curva Sud, che ha diramato un comunicato su propri canali social. Ecco, di seguito, la nota ufficiale del tifo organizzato. "Peccato che da decenni andiamo a Napoli senza problemi. Oggi siamo costretti a rimanere a casa con decine di pullman da disdire, caparre perse e squadra abbandonata a se stessa, tutto questo senza una valida ragione. Istituzioni e Lega Serie A predicano da tempo un calcio inclusivo, incentivando programmi di fidelizzazione, ma ogni domenica vietano trasferte preventivamente anche con tessera, discriminando addirittura i tifosi in base alla regione di residenza. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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