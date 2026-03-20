Fiorentina Inter trasferta vietata al tifo nerazzurro | l’iniziativa della Curva per sostenere la squadra

La partita tra Fiorentina e Inter si svolgerà senza la presenza dei tifosi nerazzurri, che sono stati vietati dalla curva della Fiorentina. La decisione è stata presa per motivi di sicurezza e ha portato a un divieto di trasferta per i supporter della squadra milanese. La curva ha organizzato comunque iniziative per sostenere la propria squadra durante l'incontro.

Fiorentina Inter. Il muro del divieto non ferma la passione. Nonostante il provvedimento che impone ai sostenitori dell’ Inter di osservare lo stop alle trasferte fino al 23 marzo, il popolo nerazzurro ha deciso di non lasciare sola la squadra di Cristian Chivu in vista del delicatissimo impegno di domenica sera contro la Fiorentina. L’impossibilità fisica di occupare i seggiolini dello stadio Artemio Franchi non ha spento l’entusiasmo della tifoseria, che ha studiato un modo alternativo per far arrivare il proprio calore ai giocatori prima che il pullman lasci la Lombardia. La mobilitazione è partita direttamente dal cuore del tifo organizzato, con un comunicato ufficiale diramato dagli esponenti del Secondo Anello Verde. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it Articoli correlati Fiorentina Inter, divieto di vendita dei biglietti ai residenti in Lombardia: trasferta vietata ai nerazzurridi Redazione Inter News 24Fiorentina Inter, divieto di vendita dei biglietti ai residenti in Lombardia: vietata la trasferta ai tifosi nerazzurri... Udinese-Fiorentina, trasferta vietata ai tifosi violaLa Prefettura dispone la chiusura del settore ospiti e il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Firenze in vista della... Il ritorno della Curva Nord Milano allo stadio | INTER - Fiorentina , 29/10/2025 Aggiornamenti e contenuti dedicati a Fiorentina Inter Temi più discussi: Inter verso Firenze, Bastoni lavora parzialmente col gruppo; Fiorentina-Inter: probabili formazioni e statistiche; I prossimi appuntamenti dell'Inter; Dove vedere Fiorentina-Inter in tv e streaming: canale, orario, formazioni. Fiorentina-Inter, designati arbitro e Var: tifosi già in ansiau000b4??&u0012?%sy?5FZM??uoE???sy?A??u0018?u0010?u0011?7^??u0014$?N??u000b??u0014\A?/?$a???? ??u0017/?u0017??wa??B?u0005#u000b?u0010bu0015Qu0018|L???$fZu0012u0006??Eu?*?u0018? ??3????Bapºo?? ( ??;lM? ... interlive.it Fiorentina, respinto il ricorso dei tifosi. In Italia le trasferte restano vietateFirenze, 19 febbraio 2026 - Tutti a casa. Fino al termine della stagione. Almeno per quel che riguarda le partite di campionato. Il ricorso presentato al Tar del Lazio dalle associazioni dei tifosi ... lanazione.it