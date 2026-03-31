Traona prosegue la riqualificazione | nuovo parcheggio in via Castagna e sagrato rinnovato per San Francesco

A Traona sono in corso lavori di riqualificazione che coinvolgono la realizzazione di un nuovo parcheggio in via Castagna e il rinnovo del sagrato della chiesa di San Francesco. Le operazioni sono in corso e mirano a migliorare gli spazi pubblici del centro. Gli interventi, annunciati dall’amministrazione, proseguono per aggiornare le infrastrutture della zona.

Continuano gli interventi di riqualificazione a Traona, con opere mirate a migliorare la vivibilità e il decoro degli spazi pubblici Continuano gli interventi di riqualificazione a Traona, con opere mirate a migliorare la vivibilità e il decoro degli spazi pubblici. A fare il punto è il sindaco Maurizio Papini, che ha sottolineato come si tratti di lavori concreti, capaci di incidere positivamente sulla quotidianità dei cittadini. Uno degli interventi principali ha riguardato via Bruno Castagna, dove è stato completato il rifacimento del parcheggio. L’area si presenta oggi con una nuova pavimentazione in porfido, una riorganizzazione più funzionale degli spazi e una fruibilità complessivamente migliorata rispetto al passato. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it © Sondriotoday.it - Traona, prosegue la riqualificazione: nuovo parcheggio in via Castagna e sagrato rinnovato per San Francesco Articoli correlati Leggi anche: San Vincenzo, parcheggio di piazza Salvo d’Acquisto: 750mila euro per la riqualificazione Al via la riqualificazione dell’ex convento di San Francesco di VelletriSabato 7 marzo 2026 a Velletri sarà inaugurato il cantiere per la riqualificazione dell’ex convento di San Francesco, noto anche come Casermaccia. Terni, il telepass per il parcheggio San Francesco Rinascita: “Innovare i servizi per rendere più moderna la mobilità in città”Il servizio si affianca alle modalità di pagamento tradizionali (contanti, bancomat, carte di credito) e alle tariffe consolidate: prima ora: € 1,50;...