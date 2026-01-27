San Vincenzo parcheggio di piazza Salvo d’Acquisto | 750mila euro per la riqualificazione

Il parcheggio di piazza Salvo d’Acquisto a San Vincenzo riceve un finanziamento di 750mila euro dalla Regione Toscana. Il contributo consentirà di avviare un progetto di riqualificazione, migliorando la funzionalità e l’aspetto dell’area. Questa iniziativa fa parte di un più ampio intervento di valorizzazione urbana, con l’obiettivo di rendere più efficiente e sicuro il servizio di sosta per cittadini e visitatori.

Il parcheggio di piazza Salvo d’Acquisto è pronto a cambiare volto. La Regione Toscana, infatti, nei giorni scorsi ha finanziato il progetto di fattibilità tecnico economica presentato dal Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa, concedendo un contributo da 750mila euro dedicato proprio alla.🔗 Leggi su Livornotoday.it Approfondimenti su SanVincenzo Parcheggio Baronissi, 750mila euro per le aree produttive: riqualificazione tra Sava e Acquamela Piazza Campoboio, 50mila euro per la riqualificazione: affidati i lavori Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su SanVincenzo Parcheggio Argomenti discussi: Addio alla distesa di asfalto. Ecco la piazza pedonale del Nuovo Salario; Napoli si consolida come porto multiuso e hub intermodale del territorio; Addio al piccolo emporio, un altro negozio del centro che si arrende; Turismo, logistica e merci: A Napoli porto multiuso che può soltanto crescere. Parco tematico e parcheggio. Per San Domenico 700mila euroIl presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha firmato gli Accordi di programma con cinque Comuni che riceveranno finanziamenti per la realizzazione di opere urbanistiche: San Gimignano, San ... lanazione.it Educazione civica in pratica – Settore Carrozzeria, AFP Patronato San Vincenzo (Bergamo) Quella che vedete in foto non è una semplice lista di nomi, ma una fase importante di un percorso di educazione civica vissuto in modo attivo dai nostri studenti del - facebook.com facebook

