Terni il telepass per il parcheggio San Francesco Rinascita | Innovare i servizi per rendere più moderna la mobilità in città

Terni ha introdotto il telepass nel parcheggio San Francesco Rinascita per facilitare l’accesso e il pagamento. La decisione nasce dalla richiesta dei cittadini di rendere più comoda la mobilità urbana. Ora gli utenti possono entrare e uscire senza fermarsi alle barriere, usando il dispositivo elettronico. Il servizio mira a semplificare le procedure e ridurre i tempi di attesa. La nuova opzione è già disponibile e pronta all’uso per tutti i clienti.

Il servizio si affianca alle modalità di pagamento tradizionali (contanti, bancomat, carte di credito) e alle tariffe consolidate: prima ora: € 1,50; ore successive (scalare ogni 10 minuti): € 0,25 (diurno 8-20 lun-sab); notturno e festivo: 1 euro. Abbonamenti mensili e plurimensili disponibili per residenti e lavoratori. Gli abbonati del parcheggio possessori del telepass, per evitare addebiti non dovuti, sono stati già contattati da Terni Reti per comunicare il codice identificativo del proprio apparato telepass. "Con l'attivazione – ha aggiunto Alessandro Campi - continuiamo a innovare i nostri servizi per rendere più fluida e moderna la mobilità in città.

