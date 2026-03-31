Il governo ha annunciato la conclusione della cosiddetta Transizione 5.0, con il trasferimento di miliardi di euro e interventi di taglio retroattivi. Tuttavia, le decisioni prese hanno generato proteste da parte delle imprese che si sono sentite colpite dai provvedimenti. La definizione di successo fatta dal ministro davanti al Senato si scontra con le reazioni negative arrivate poco dopo, in un clima di tensione tra istituzioni e aziende.

Un “successo” lo aveva definito lo scorso 12 marzo davanti al Senato. Ma nel giro di due settimane, complice la guerra in Iran (Giorgetti dixit), il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso si è ritrovato di fronte – non si sa quanto consenziente e quanto obtorto collo – all’ulteriore “voce dal sen fuggita, poi richiamar non vale”. E non è detto che sia l’ultima marcia indietro su Transizione 5.0, la misura che garantisce sgravi fiscali a chi investe su macchinari che garantiscono una riduzione dei consumi. Perché mercoledì, a Palazzo Piacentini, arrivano i vertici di Confindustria a chiedere spiegazioni su quel taglio, infilato nel decreto Fisco lo scorso venerdì, che rimette nudo al vento chi aveva investito contando sui rimborsi dello Stato attraverso il credito d’imposta. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Transizione 5.0, miliardi spostati e tagli retroattivi: la storia dei pasticci di Urso che hanno fatto arrabbiare le imprese

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