' Transizione 5.0' i tagli del governo e le conseguenze sulle imprese ferraresi

Il governo ha annunciato una serie di tagli che, secondo le imprese locali, minano la fiducia nelle politiche industriali e riducono l’attrattiva del Paese per gli investimenti. Le aziende del territorio esprimono preoccupazione anche riguardo alle politiche di sostenibilità ambientale e di autoproduzione, ritenendo che queste decisioni possano compromettere la continuità delle attività e la competitività a livello nazionale.

Jessica Morelli, Presidente di Cna Ferrara, esprime tutta la preoccupazione del mondo imprenditoriale, ferrarese e italiano, per il drastico taglio operato dal governo alle agevolazioni previste per il piano Transizione 5.0. Il governo, con decreto del 27 marzo, ha drasticamente ridotto il credito d’imposta promesso in legge di bilancio alle imprese che sono in lista d’attesa per il Piano Transizione 5.0. La decisione investe circa 7 mila aziende che avevano presentato regolare domanda ma che, nella prima fase di assegnazione delle agevolazioni, erano rimaste escluse per esaurimento dei fondi disponibili. Il credito d’imposta loro assegnato è stato tagliato del 65%, con una riduzione delle risorse complessive da un miliardo e trecento milioni a 500 milioni. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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