Transizione 5.0 | i tagli | Viene meno la fiducia delle nostre imprese

Jessica Morelli, presidente di Cna, ha espresso preoccupazione per il taglio delle agevolazioni nel piano Transizione 5.0 approvato dal governo. Secondo lei, questa decisione compromette la fiducia delle imprese italiane, anche a livello locale. La riduzione degli incentivi ha suscitato reazioni da parte delle associazioni imprenditoriali, che temono un impatto negativo sulla ripresa e sugli investimenti.

Jessica Morelli, presidente di Cna, esprime tutta la preoccupazione del mondo imprenditoriale, ferrarese e italiano, per il drastico taglio operato dal governo alle agevolazioni previste per il piano Transizione 5.0. Cos’è successo? Il governo, con decreto del 27 marzo, ha drasticamente ridotto il credito d’imposta promesso in legge di bilancio alle imprese che sono in lista d’attesa per il Piano Transizione 5.0. La decisione investe circa 7 mila aziende che avevano presentato regolare domanda ma che, nella prima fase di assegnazione delle agevolazioni, erano rimaste escluse per esaurimento dei fondi disponibili: il credito d’imposta loro assegnato è stato tagliato del 65%, con una riduzione delle risorse complessive da un miliardo e trecento milioni a 500 milioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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