Stefano Bandecchi, rappresentante di Dimensione, ha commentato il decreto fiscale e il ridimensionamento degli incentivi relativi alla Transizione 5.0. Ha affermato che sono necessarie regole stabili per evitare di bloccare le imprese, sottolineando l'importanza di eliminare le incertezze nel settore. Le sue dichiarazioni si concentrano sulla richiesta di norme più chiare e definitive per supportare lo sviluppo economico.

Stefano Bandecchi, leader di Dimensione, interviene sul decreto fiscale e sul ridimensionamento degli incentivi legati alla Transizione 5.0. “L'urgenza del caro energia e la necessità di rispettare i parametri di bilancio hanno messo in difficoltà Governo e imprese. Se è vero che lo shock energetico causato dalle guerre ha un costo rilevante per i conti pubblici, è altrettanto vero che non si può generare un caos finanziario che colpisce di migliaia di imprese, con oltre 2 miliardi di investimenti in bilico”. “Serve linearità su finanziamenti e regole: l'instabilità – prosegue Bandecchi – produce effetti a catena lungo tutta la filiera produttiva e sull'intero sistema Paese. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Transizione 5.0, Bandecchi (Dimensione): “Basta incertezze, servono regole stabili per non fermare le imprese”

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