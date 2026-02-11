sugli esami servono regole stabili e uguali per tutti gli studenti delle telematiche scrivono a bernini

Gli studenti delle università telematiche del gruppo Multiversity hanno scritto al ministero e all’Anvur. Chiedono regole stabili e uguali per tutti sugli esami online, dopo mesi di incertezze. La lettera aperta punta a ottenere una risposta chiara e definitiva, per evitare che ogni università decida a modo suo. La richiesta arriva mentre si trascinano discussioni su modalità e regolamenti, senza una linea condivisa.

Le rappresentanze studentesche delle università telematiche del gruppo Multiversity (Mercatorum, Pegaso e San Raffaele Roma) hanno inviato una lettera aperta al ministero dell’Università e della Ricerca e all’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (Anvur) per chiedere una decisione chiara e definitiva sul futuro degli esami online. Il nodo centrale è la stabilizzazione regolata delle prove a distanza, nel rispetto degli standard di qualità. Nella lettera gli studenti scrivono di non voler “rivendicare eccezioni o scorciatoie”, ma di chiedere “una scelta politica e di sistema coraggiosa, organica e definitiva sul tema didattica in remoto ed esami online”, capace di garantire “stessi standard, più accesso”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

