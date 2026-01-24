Elezioni a Salerno Gerardo Tafuri Dimensione Bandecchi | Mi candido con Ventura ecco le priorità

Gerardo Tafuri annuncia la sua candidatura al consiglio comunale di Salerno con la lista Dimensione Bandecchi, a sostegno di Mimmo Ventura come candidato sindaco. In occasione del suo trentesimo compleanno, Tafuri ha sottolineato l’intenzione di impegnarsi per le priorità della città, puntando a un contributo concreto nel percorso elettorale. La candidatura si inserisce in un momento di confronto importante per il futuro amministrativo di Salerno.

L'annuncio del coordinatore del movimento giovanile del partito che fa capo al sindaco e presidente della Provincia di Terni “In occasione dei miei 30 anni, compiuti nella giornata di ieri, ho deciso di candidarmi al consiglio comunale di Salerno con la lista Dimensione Bandecchi a sostegno della candidatura a sindaco di Mimmo Ventura". Lo annuncia, a SalernoToday, Gerardo Tafuri, coordinatore cittadino del movimento giovanile del partito che fa capo al sindaco e presidente della Provincia di Terni Stefano Bandecchi. “Dopo anni di militanza nell'area politica di centrodestra ho maturato l'idea che sia arrivato il momento di mettermi al servizio della città sposando il progetto programmatico e politico di Ventura.🔗 Leggi su Salernotoday.it

