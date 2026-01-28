Tragedia in carcere | muore detenuto disposta l' autopsia

Un detenuto del circuito AS1 è morto ieri nel carcere di Secondigliano. La polizia ha disposto un’autopsia per capire cosa sia successo. Le cause del decesso sono ancora da chiarire, mentre le forze dell’ordine stanno indagando.

Tragedia ieri nel carcere di Secondigliano dove è deceduto un detenuto appartenente al circuito AS1. Le cause della morte sono in corso di accertamento e sarà l'autorità giudiziaria a chiarire quanto accaduto. A diffondere la notizia è stato il SINAPPE che spiega come l'episodio rientri in un contesto di forte criticità che da tempo interessa l'istituto. "Da mesi chiediamo interventi concreti su organizzazione, carichi di lavoro e gestione dei reparti più' complessi - ha dichiarato Roberto Santini, segretario generale del Si.N.A.P.Pe -. Non si può' continuare a intervenire solo dopo gli eventi piu' gravi: serve un'azione strutturale immediata".🔗 Leggi su Napolitoday.it

Approfondimenti su Carcere Secondigliano

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Carcere Secondigliano

