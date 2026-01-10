Cortina vigilante muore durante turno in cantiere olimpico | disposta autopsia

Nella notte dell’8 gennaio, un vigilante di 55 anni è deceduto durante il servizio presso un cantiere di Cortina d’Ampezzo, coinvolto nelle operazioni per le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026. La vicenda ha portato alla disposizione di un’autopsia per chiarire le cause del decesso. L’incidente ha suscitato attenzione sulla sicurezza nei cantieri legati alle grandi manifestazioni sportive.

(Adnkronos) – Nella notte dell’8 gennaio scorso un uomo di 55 anni è morto mentre svolgeva un servizio di vigilanza notturna presso un cantiere di Cortina d’Ampezzo, riconducibile ai lavori per le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026. In seguito alla denuncia presentata dai familiari, l’autorità giudiziaria ha disposto il sequestro della salma e l’esecuzione dell’autopsia medico-legale, . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Cortina, vigilante muore durante turno in cantiere olimpico: disposta autopsia Leggi anche: Tragedia a Cortina, vigilante muore durante un turno al gelo in un cantiere delle Olimpiadi: indagini in corso Leggi anche: Freddo intenso a Cortina: vigilante 55enne muore durante il turno nei cantieri di Milano-Cortina 2026 Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Morto a 25 anni in casa durante la festa con gli amici: il malore fatale sul divano; Luigia Marcon apre in tempi record il suo bar Futura, aveva vinto il bando solo a metà dicembre. «È il mio primo locale, ho molto da...; Una battaglia contro l’anoressia, Giulia muore a 28 anni: «Il suo ricordo resterà indelebile»; La volata per il (virtuale) titolo d'inverno. Freddo intenso a Cortina: vigilante 55enne muore durante il turno nei cantieri di Milano-Cortina 2026 - Pietro Zantonini, 55 anni, è morto a Cortina d'Ampezzo mentre svolgeva vigilanza notturna nel cantiere delle Olimpiadi per Milano- fanpage.it

Tragedia a Cortina, vigilante muore durante un turno al gelo in un cantiere delle Olimpiadi - Un vigilante di 55 anni è morto mentre svolgeva un servizio di sorveglianza notturna in un cantiere legato alle Olimpiadi invernali di Milano- thesocialpost.it

Vigilante muore in un cantiere dei giochi Milano-Cortina: la famiglia denuncia "mancate tutele" - Pietro Zantonini, 55 enne originario di Brindisi, è deceduto durante un servizio di sorveglianza notturna allo Stadio del Ghiaccio. msn.com

Vigilante 55enne di Brindisi muore in un cantiere di Milano Cortina - News x.com

Tragedia nel cantiere delle Olimpiadi invernali: muore vigilante 55enne, cosa sappiamo --> https://www.nordest24.it/cortina-cantiere-olimpiadi-morto-vigilante-autopsia - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.