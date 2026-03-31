Traffico Roma del 31-03-2026 ore 16 | 30

Il traffico a Roma nel pomeriggio del 31 marzo 2026 presenta disagi nella zona sud. La rete di informazione sulla mobilità, curata da luce verde e Roma servizi per la mobilità, segnala problemi che causano rallentamenti e congestioni lungo alcune strade della capitale. La situazione si manifesta con code e rallentamenti diffusi in diverse arterie di questa parte della città.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità problemi a sud della Kia su via Pontina per un incidente Ci sono code tra il raccordo anulare via di Decima in direzione di Latina lavori di potatura su via Baldo degli Ubaldi transito su carreggiata ridotta in base all' avanzamento dei lavori tra piazza e via Angelo Emo attenzione alla segnaletica il termine dei lavori è previsto per il prossimo 15 di aprile è sempre per lavori in via di Ponte Galeria il transito a senso unico alternato all'altezza di via della Pisana tra questi lavori si protrarranno Fino al 23 di aprile proseguono anche lavori sulla. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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