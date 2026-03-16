Traffico Roma del 16-03-2026 ore 16 | 30

Il traffico a Roma il 16 marzo 2026 alle 16:30 presenta rallentamenti su via del. L'informazione sulla situazione della mobilità è fornita da luce verde e Roma servizi per la mobilità. Sul percorso si registrano congestioni e alcune deviazioni. La gestione del traffico coinvolge le autorità locali che monitorano la situazione in tempo reale. È previsto un aggiornamento sulle condizioni della viabilità.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità su via del Foro Italico tratto della tangenziale code per traffico e incidente tra viale di Tor di Quinto la galleria Giovanni XXIII in direzione dell'Olimpico sulla Salaria per lavori all'altezza dell'aeroporto dell'Urbe si transita su Carige ridotta in direzione del centro città ci sono in coronamenti a partire da Fidene possibile difficoltà su via Ardeatina dove Tre via della Fotografia e via di Grotta Perfetta si transita a senso unico alternato resta chiusa per caduta Massi via di Fioranello possono accedervi soltanto i residenti la polizia locale. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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