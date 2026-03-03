Traffico Roma del 03-03-2026 ore 16 | 30

Il traffico a Roma il 3 marzo 2026 alle 16:30 mostra diverse congestioni in alcune zone della città. Le autorità di Roma servizi per la mobilità e luce verde hanno diffuso le ultime informazioni sulla situazione, indicando le aree più colpite e le eventuali deviazioni in corso. La situazione è monitorata costantemente e aggiornamenti vengono forniti periodicamente.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità per un incidente su via Cristoforo Colombo tra via di Mezzocammino e via di Malafede verso Ostia a Pietralata per la rottura delle condutture dell'acqua chiusa via Cimone all'altezza di via vigese prorogato il termine lavori sulla via Salaria all'altezza dell'aeroporto dell'Urbe i lavori lo ricordiamo comportano una riduzione della sede stradale in direzione della tangenziale est Al momento sono segnalate code a partire dallo svincolo per Fidene proteggono in centro i lavori di riqualificazione delle aree verdi di viale Parco del Celio per lasciare spazio. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 03-03-2026 ore 16:30 Traffico Roma del 03-03-2026 ore 14:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità lavori notturni di pensione nel traforo Umberto Primo ancora per... Traffico Roma del 03-03-2026 ore 11:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità proseguono in centro i lavori di riqualificazione delle aree... PERCHÉ SOFFRIRE COME FARE C'È IL TABOR Una selezione di notizie su Traffico Roma del Temi più discussi: Oggi blocco del traffico a Roma. Tutte le informazioni: fasce orarie, deroghe e divieti; Blocco del traffico a Roma, quarta domenica ecologica: oggi 22 febbraio si fermano i veicoli a motore. Ecco le fasce orarie; Domenica ecologica Roma 22 febbraio 2026: orari e deroghe; Domenica ecologica a Roma: stop alle auto dentro la Ztl Fascia Verde e capodanno cinese nelle strade. Traffico Roma del 03-03-2026 ore 08:30Luceverde Roma traffico da Settecamini alla tangenziale est e quindi in entrata in città ci ritroviamo sulla tangenziale est dalla Nomentana Corso di ... romadailynews.it Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-03-2026 ore 09:10Astral infomobilità di nuovo trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio di saggina uno sulla direttrice Firenze Roma ... romadailynews.it Roma, la città eterna intrappolata nel caos del traffico, si prepara a un ritardo che fa infuriare tutti: la Metro C non partirà prima del 2028. #Roma #MetroC #TrafficoRoma #MobilitàRoma #CaosRoma - facebook.com facebook