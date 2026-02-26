Dolce Avellino – Golosità in Strada | dolci tipici e brindisi nel cuore della città

Dal 5 all’8 marzo 2026 il cuore di Avellino si trasformerà in un grande palcoscenico del gusto con la prima edizione di “Dolce Avellino – Golosità in Strada”. L’evento, dedicato alla promozione e valorizzazione delle specialità dolciarie italiane, animerà il centralissimo Corso Vittorio Emanuele dalle ore 10 alle 24, offrendo ai visitatori un itinerario tra dolcezze e tradizioni. Protagonisti saranno i dolci tipici italiani, le specialità regionali e le eccellenze artigianali irpine, affiancate dai migliori vini delle cantine locali. Un connubio che celebra la rinomata tradizione enogastronomica dell’Irpinia, territorio noto per la qualità delle sue produzioni vitivinicole. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

