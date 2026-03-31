Nella giornata a Castel Volturno si è svolta una riunione tra le parti coinvolte, con il futuro di Lukaku al centro delle discussioni. La possibilità di una rescissione del contratto è stata menzionata come una delle opzioni, nel caso in cui l’attaccante non dovesse tornare. La situazione resta aperta, mentre si attendono sviluppi sulla posizione dell’atleta e sulla conclusione della vicenda.

Scrive il Corsport: “se Lukaku tornasse, avrebbe un confronto con Conte e Manna". Ma se non torna si aprirebbe il valzer dei provvedimenti e c'è il nodo infortunio: Rom ha detto la verità? Dc Napoli 31012026 - campionato di calcio serie A Napoli-Fiorentina foto Domenico CippitelliImage Sport nella foto: Romelu Lukaku Mattinata d’attesa a Castel Volturno, anche se il finale sembra scritto. Lukaku non si presenta e il Napoli lo mette fuori rosa. Poi, tutto può accadere. Potrebbe finire con un arbitrato e in quel caso sarà da stabilire se il giocatore ha detto la verità a proposito dell’infiammazione e del versamento laddove ha subito l’infortunio la scorsa estate. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Se Lukaku non torna, può finire in ogni modo. L’ipotesi rescissione

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Al momento il ritorno di Romelu #Lukaku domani a #Napoli non sembra in programma. L’attaccante è orientato a proseguire le cure (un’infiammazione e la presenza di liquido nel flessore dell’anca, vicino al tessuto cicatriziale) in Belgio questa settimana. Big x.com