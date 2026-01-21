Marcialonga la grande classica delle Dolomiti | tra storia leggende e sfide senza tempo

La Marcialonga, nata nel 1971, è una delle principali gare di sci di fondo nelle Dolomiti. Sin dalle origini, si è distinta per il suo percorso affascinante tra storia e tradizione, attirando ogni anno appassionati da tutto il mondo. Questa competizione rappresenta una sfida significativa per gli atleti e un evento culturale di grande rilievo nella regione, mantenendo intatta la sua identità e il suo fascino nel tempo.

A distanza di oltre mezzo secolo, infatti, la Marcialonga continua a unire idealmente le valli di Fassa e Fiemme, un tempo rivali e ora legate da una collaborazione esemplare. All'ombra delle Dolomiti, quasi 1.500 volontari lavorano fianco a fianco per rendere possibile una manifestazione che oramai è patrimonio sportivo e culturale dell'arco alpino. Domenica, in occasione della 53esima edizione, la Marcialonga tornerà ad essere teatro della "cavalcata dei vichinghi". Atleti provenienti dalla Scandinavia, autentici dominatori delle lunghe distanze, saranno protagonisti di una delle quattro Grand Classics dello sci di fondo, insieme a Vasaloppet, Birkebeinerrennet e Jizerska 50, pilastri del circuito Ski Classics, la vera Coppa del mondo delle marathon.

