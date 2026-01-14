Corsa a Palazzo dei Giganti l’ex presidente della Provincia Fontana | Io candidato? No grazie non me la sento
Vincenzo Fontana, ex presidente della Provincia di Agrigento e ex parlamentare, ha dichiarato di non essere interessato a candidarsi come sindaco della città. Pur riconoscendo che il futuro primo cittadino sarà un esponente del centrodestra, Fontana ha confermato di non voler prendere parte alla corsa elettorale. La sua posizione chiarisce le intenzioni in vista delle prossime elezioni amministrative di Agrigento.
“Il nuovo sindaco di Agrigento sarà del centro destra, ma non sarò io”, così ha detto ad AgrigentoNotizie l’ex parlamentare ed ex presidente della Provincia di Agrigento, Vincenzo Fontana, che in molti in città davano come probabile candidato sindaco alle prossime elezioni amministrative. “Sono. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Leggi anche: Provincia, urne aperte a palazzo Gentili: Romoli unico candidato e incognita affluenza
Leggi anche: Riccardo Szumski, la moglie del candidato presidente della Regione Veneto: «No vax? Sì, l?ho convinto io. Lo conobbi quando avevo 12 anni, mi curò una brutta tosse»
Si è tenuto questo pomeriggio, nella Sala “Mariella Cirillo” di Palazzo Matteotti, l’incontro con RCS Sport e le città di tappa del Centro e del Sud per la condivisione delle strategie di marketing e promozione che la Corsa rosa offre ai territori ospitanti. Una Cors facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.