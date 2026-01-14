Corsa a Palazzo dei Giganti l’ex presidente della Provincia Fontana | Io candidato? No grazie non me la sento

Vincenzo Fontana, ex presidente della Provincia di Agrigento e ex parlamentare, ha dichiarato di non essere interessato a candidarsi come sindaco della città. Pur riconoscendo che il futuro primo cittadino sarà un esponente del centrodestra, Fontana ha confermato di non voler prendere parte alla corsa elettorale. La sua posizione chiarisce le intenzioni in vista delle prossime elezioni amministrative di Agrigento.

