Il paternoster è un tipo di ascensore senza porte che si trova ancora in alcuni edifici pubblici europei. Le cabine scorrono incessantemente lungo un circuito, senza fermarsi né offrire segnali visivi o acustici che invitino a salire. Questo sistema, in uso da decenni, rappresenta un esempio unico di tecnologia passata ancora presente nelle città di oggi.

Immaginate di trovarvi nel corridoio di un palazzo pubblico dell’Europa centrale, davanti a una serie di cabine aperte che scorrono senza sosta, senza fermarsi mai, senza invitarvi a salire con un campanello o una luce. Dovete scegliere il momento giusto, calcolare la velocità, fare un passo — e siete dentro. È il paternoster, uno degli artefatti più singolari e affascinanti dell’ingegneria ottocentesca, un ascensore continuo e senza porte che ancora oggi, in alcune città europee, continua ostinatamente a girare, trascinando con sé decenni di storia, di burocrazia, di coraggio quotidiano. Il paternoster — il nome deriva dalla preghiera cristiana Pater Noster, per via della somiglianza della catena di cabine con i grani di un rosario — fu inventato e brevettato nel 1884 dall’ingegnere britannico Peter Hart. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - Il paternoster: l’ascensore senza porte che sfida il tempo tra storia, rischio e fascino urbano

