Tour Down Under 2026 | il percorso e le tappe ai raggi X Willunga Hill decisiva

Il Tour Down Under 2026 segna l’inizio della stagione ciclistica mondiale, offrendo un percorso ricco di sfide e tappe significative. Tra queste, Willunga Hill si distingue come momento cruciale della competizione. Questa corsa, che si svolge in Australia, rappresenta un’anteprima importante per il calendario World Tour, attirando atleti e appassionati da tutto il mondo. Analizziamo nel dettaglio il percorso e le tappe principali di questa edizione.

Pronta a ripartire la stagione del ciclismo su strada. Si comincia, come di consueto, dall’Australia: il World Tour al maschile si apre con il Tour Down Under. La corsa a tappe oceanica è giunta ormai alla sua edizione numero 26, non mancano gli atleti di qualità al via e il percorso resta sempre molto variegato. Andiamo a scoprire tutte le frazioni nel dettaglio. TAPPE TOUR DOWN UNDER 2026 AI RAGGI X. Prologo (2001): Adelaide – Adelaide (3,6 km – crono) Si comincia con una brevissima cronometro in quel di Adelaide (che l’anno scorso chiudeva la corsa). 3,6 chilometri completamente pianeggianti per assegnare la prima maglia di leader. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tour Down Under 2026: il percorso e le tappe ai raggi X. Willunga Hill decisiva Leggi anche: Dakar 2026: il percorso e le 13 tappe ai raggi X Leggi anche: Giro d’Italia 2026, il percorso e le 21 tappe ai raggi X. Le stellette di difficoltà Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Tour Down Under 2026, la startlist provvisoria; Tour Down Under 2026: il percorso e le tappe ai raggi X. Willunga Hill decisiva; Santos Tour Down Under 2026, UAE: due ex campioni al via; Van Eetvelt riparte dal Tour Down Under, con il Giro nel mirino. Ciclismo, le corse di gennaio 2026 con la programmazione tv: via con il Tour Down Under - Dopo tre mesi di pausa invernale, il ciclismo professionistico è pronto a rimettersi in moto per una nuova, lunghissima stagione. it.blastingnews.com

Your guide to 2026 Santos Tour Down Under: stages, entertainment, and more - The 2026 Tour Down Under is kicking off for the ultimate 10 days of cycling, community events, and more. glamadelaide.com.au

Ciclismo in tv: Tour Down Under e Challenge Maiorca su Eurosport Discovery - Dalla terza, il percorso si fa più movimentato, con brevi salite vicine al ... it.blastingnews.com

Exciting news for cycling fans! The provisional startlist for the 2026 Tour Down Under is here. Featuring 20 teams, including all 18 WorldTour squads, the race kicks off the international men's calendar from January 20-25. Discover the full lineup now at ift.tt/itC x.com

La UAE Team Emirates XRG va subito a caccia di nuovi importanti successi al #TourDownUnder 2026 - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.