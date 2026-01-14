Tour Down Under 2026 | il percorso e le tappe ai raggi X Willunga Hill decisiva

Il Tour Down Under 2026 segna l’inizio della stagione ciclistica mondiale, offrendo un percorso ricco di sfide e tappe significative. Tra queste, Willunga Hill si distingue come momento cruciale della competizione. Questa corsa, che si svolge in Australia, rappresenta un’anteprima importante per il calendario World Tour, attirando atleti e appassionati da tutto il mondo. Analizziamo nel dettaglio il percorso e le tappe principali di questa edizione.

Pronta a ripartire la stagione del ciclismo su strada. Si comincia, come di consueto, dall’Australia: il World Tour al maschile si apre con il Tour Down Under. La corsa a tappe oceanica è giunta ormai alla sua edizione numero 26, non mancano gli atleti di qualità al via e il percorso resta sempre molto variegato. Andiamo a scoprire tutte le frazioni nel dettaglio. TAPPE TOUR DOWN UNDER 2026 AI RAGGI X. Prologo (2001): Adelaide – Adelaide (3,6 km – crono) Si comincia con una brevissima cronometro in quel di Adelaide (che l’anno scorso chiudeva la corsa). 3,6 chilometri completamente pianeggianti per assegnare la prima maglia di leader. 🔗 Leggi su Oasport.it

