Il club inglese ha annunciato ufficialmente l’ingaggio di Roberto De Zerbi come nuovo allenatore. L’ex tecnico del Marsiglia prende il comando della squadra, sostituendo l’allenatore precedente. La notizia è stata comunicata attraverso un documento ufficiale del club, che ha confermato le indiscrezioni delle ultime ore. De Zerbi si unisce alla rosa degli allenatori della massima divisione del campionato inglese.

Dybala Boca Juniors, indizio di.Paredes! Il gesto del centrocampista per il futuro della Joya, ecco cosa ha fatto Real Madrid, Nico Paz e Munoz primi acquisti estivi: ma c’è un effetto domino con Mastantuono! Può andare al Como, svelato il possibile incastro Calciomercato Bologna: si delinea sempre di più il futuro di Lucumì. Decisione presa da parte del difensore in vista dell’estate, ultimissime Dybala Boca Juniors, indizio di.Paredes! Il gesto del centrocampista per il futuro della Joya, ecco cosa ha fatto Conceicao rivela: «Felice alla Juventus, voglio vincere trofei qui». E papà Sergio ricorda il 5 maggio, ecco cosa ha detto! Calciomercato Bologna: si delinea sempre di più il futuro di Lucumì. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - De Zerbi Tottenham, adesso è ufficiale! E’ il nuovo tecnico degli Spurs: il comunicato del club inglese

Articoli correlati

Leggi anche: Tottenham, ufficiale l’esonero del tecnico: il comunicato degli Spurs

De Zerbi Tottenham, per il CorSport è fatta: sarà lui il nuovo allenatore degli Spurs. L’indiscrezione sul tecnico italianoLukaku assente alla ripresa degli allenamenti: l’attaccante è ancora in Belgio! I possibili scenari Leao verso il rientro a Milano: per Napoli la...

Una raccolta di contenuti su Zerbi Tottenham

Temi più discussi: Tottenham, De Zerbi verso il sì: trattativa a oltranza; Premier: De Zerbi verso la panchina del Tottenham; De Zerbi apre al Tottenham: prossime ore decisive, ecco cosa serve per il sì; De Zerbi vicino al Tottenham? Tifosi su tutte le furie, avviate petizioni contro il suo arrivo: Ha difeso Greenwood.

De Zerbi nuovo allenatore del Tottenham, è ufficiale: Ho firmato un contratto a lungo termineRoberto De Zerbi è ufficialmente il nuovo allenatore del Tottenham. Il tecnico italiano prende il posto di Igor Tudor che pochi giorni fa aveva raggiunto l’accordo col club per la risoluzione del suo ... fanpage.it

Tottenham-De Zerbi, c’è l’accordo: sarà lui il dopo Tudor, missione salvezza in Premier LeagueIl Tottenham è pronto a cambiare guida tecnica nel momento più delicato della stagione. Dopo l’esperienza poco convincente dell'ex Juve Tudor, il club londinese ha deciso di puntare su De Zerbi (nonos ... tuttosport.com

UFFICIALE: Roberto De Zerbi è il nuovo allenatore del Tottenham Gli Spurs hanno ufficializzato, con effetto immediato, l’arrivo del manager italiano ex Marsiglia per provare a centrare l’obiettivo salvezza - facebook.com facebook

Roberto De Zerbi rebondit à Tottenham ! x.com