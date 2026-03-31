Toto Wolff | Horner ha pestato troppi piedi nel paddock non so se potrà mai tornare

Lo scorso estate, Christian Horner ha lasciato il ruolo di Team Principal della scuderia Red Bull, terminando bruscamente una lunga collaborazione con il team anglo-austro. Recentemente, Toto Wolff ha commentato la situazione, affermando che Horner ha commesso diversi errori nel paddock e che potrebbe non tornare mai nel mondo della Formula 1. La vicenda ha suscitato molte discussioni nel paddock.

Come sappiamo, Christian Horner non è più Team Principal della Red Bull dalla scorsa estate, quando la storica collaborazione con il team anglo-austriaco si è conclusa in maniera improvvisa e turbolenta. Il cinquantaduenne britannico, al timone del Drink Team dal 2005, è stato rimosso dopo vent’anni ricchi di successi, ma anche di controversie. Da settimane si vocifera che il manager possa effettuare il proprio ritorno nel Circus con l’Alpine, tramite un sostanzioso investimento che gli consentirebbe di diventare socio della squadra un tempo legata a doppio filo alla Renault, ma ora alla ricerca di una nuova identità. Tuttavia, su questo tema sarebbe in atto una battaglia dietro le quinte con la Mercedes, che oltre a fornire la power unit alla struttura nominalmente transalpina, punterebbe a sua volta ad acquisirne delle quote. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Toto Wolff: “Horner ha pestato troppi piedi nel paddock, non so se potrà mai tornare” Articoli correlati F1, Toto Wolff: “Horner ha pestato troppi piedi nel paddock, non so se potrà mai tornare”Come sappiamo, Christian Horner non è più Team Principal della Red Bull dalla scorsa estate, quando la storica collaborazione con il team... Leggi anche: Steve Cohen potrebbe fermare i tentativi di takeover di Christian Horner e Toto Wolff in Alpine. Tutti gli aggiornamenti Discussioni sull' argomento Toto Wolff e Christian Horner: i nemici-amici della F1; Wolff: C’è un progetto Mercedes su Alpine. Ma non siamo interessati ad avere una squadra junior; Un miliardario sfida Horner e Mercedes nella battaglia per Alpine; Regolamento, Wolff si 'incatena': Questa F1 è puro racing. Toto Wolff e Christian Horner: i nemici-amici della F1Il team principal della Mercedes, Toto Wolff si è detto combattuto sul possibile ritorno di Christian Horner in F1, durante un’intervista rilasciata alla Press Association. Da un lato ... msn.com Toto Wolff ha espresso così il suo entusiasmo per i nuovi regolamenti della Formula 1 Siete d'accordo con lui #Tuttosport #TotoWolff #F1 #Mercedes - facebook.com facebook Toto Wolff ha espresso così il suo entusiasmo per i nuovi regolamenti della Formula 1 Siete d'accordo con lui #Tuttosport #TotoWolff #F1 #Mercedes x.com