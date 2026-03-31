F1 Toto Wolff | Horner ha pestato troppi piedi nel paddock non so se potrà mai tornare

Recentemente, Toto Wolff ha commentato la situazione di Christian Horner, ex Team Principal della Red Bull, che ha lasciato la squadra lo scorso estate in seguito a una separazione improvvisa e turbolenta. Wolff ha affermato che Horner ha commesso troppi errori nel paddock e ha dichiarato di non essere sicuro di un suo possibile ritorno nel ruolo.

Come sappiamo, Christian Horner non è più Team Principal della Red Bull dalla scorsa estate, quando la storica collaborazione con il team anglo-austriaco si è conclusa in maniera improvvisa e turbolenta. Il cinquantaduenne britannico, al timone del Drink Team dal 2005, è stato rimosso dopo vent’anni ricchi di successi, ma anche di controversie. Da settimane si vocifera che il manager possa effettuare il proprio ritorno nel Circus con l’Alpine, tramite un sostanzioso investimento che gli consentirebbe di diventare socio della squadra un tempo legata a doppio filo alla Renault, ma ora alla ricerca di una nuova identità. Tuttavia, su questo tema sarebbe in atto una battaglia dietro le quinte con la Mercedes, che oltre a fornire la power unit alla struttura nominalmente transalpina, punterebbe a sua volta ad acquisirne delle quote. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, Toto Wolff: “Horner ha pestato troppi piedi nel paddock, non so se potrà mai tornare” Articoli correlati Leggi anche: Steve Cohen potrebbe fermare i tentativi di takeover di Christian Horner e Toto Wolff in Alpine. Horner mostra le chat private con Toto Wolff dopo il licenziamento da Red Bull: “Sei stato un idiota”In Drive to Survive 8 Christian Horner legge le chat private con Toto Wolff dopo l'addio alla Red Bull: ironia, rispetto e la rivalità che ha segnato... Contenuti utili per approfondire Discussioni sull' argomento Toto Wolff e Christian Horner: i nemici-amici della F1; Wolff cerca Horner: In F1 non c'è personalità, ci manca il cattivo. Vasseur lo sa; Wolff: C’è un progetto Mercedes su Alpine. Ma non siamo interessati ad avere una squadra junior; Un miliardario sfida Horner e Mercedes nella battaglia per Alpine. Toto Wolff e Christian Horner: i nemici-amici della F1Il team principal della Mercedes, Toto Wolff si è detto combattuto sul possibile ritorno di Christian Horner in F1, durante un’intervista rilasciata alla Press Association. Da un lato ... msn.com Toto Wolff ha espresso così il suo entusiasmo per i nuovi regolamenti della Formula 1 Siete d'accordo con lui #Tuttosport #TotoWolff #F1 #Mercedes - facebook.com facebook Toto Wolff ha espresso così il suo entusiasmo per i nuovi regolamenti della Formula 1 Siete d'accordo con lui #Tuttosport #TotoWolff #F1 #Mercedes x.com